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Sedaş Çalışanları Ödül Aldı!

2016 Yılı’nın 2.Yarıyıl En İyi Performans Ödülleri, Yapılan Ödül Töreninde Sahiplerini Buldu

Sedaş Çalışanları Ödül Aldı!

01 Mart 2017 Çarşamba 09:07

 
 
SEDAŞ’ın elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde bulunan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerindeki       1,6 milyon tüketiciye ve 3,4 milyon nüfusa hizmet vermek üzere görev yapan SEDAŞ çağrı merkezinin,  2016 yılı 2.yarıyıl performansa dayalı başarı değerlendirmeleri sonucu verilen “En İyi Performans Ödülleri”, yapılan ödül töreninde sahiplerini buldu.

SEDAŞ Çağrı Merkezinde düzenlenen törende, SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Orhan Sönmez, SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezleri Müdürü Arzu Karaduman, SEDAŞ Faturalandırma Müdürü Habil Ergen, SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, SEDAŞ Çağrı Merkezi Yöneticisi Efsun Ergin ve SEDAŞ Çağrı Merkezi Operasyon Sorumlusu Neslihan Öztürk tarafından 2016 yılı 2.yarıyılının başarılı çalışanlarına en iyi performans ödülleri verildi. Törende En İyi Performans Birincisi Sinem Demir, En İyi Performans İkincisi Resmiye Mutlu, En iyi Performans üçüncüsü Sema Gürlek, En iyi Performans dördüncüsü Rukiye Çamurlu ile Konuşma Kalitesi Performans kategorisinde dereceye giren Resmiye Mutlu ve Sema Gürlek başarı belgelerini SEDAŞ yöneticilerinden aldılar. 

Çağrı Merkezi müşteri temsilcilerinin aylık performanslarının ve müşteri memnuniyetinin başarı sıralamasında temel kıstas oluşturduğunu belirten SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Orhan Sönmez, törende yaptığı konuşmada, çağrı merkezinin tüm çalışanlarını tek tek tebrik ederek, iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya konan pozitif enerji ile verimliliğin bundan sonrada ödüllendirileceğini açıkladı.

SEDAŞ yöneticileri daha sonra dereceye giren Çağrı Merkezi çalışanları ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



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