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Şehrin mutluluğu çocuklardan başlar

Körfez Hereke Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a sosyal medya hesabından ulaşarak spor malzemesi istedi. Çağrıyı gören Başkan Büyükakın, “Çocukların istediği malzemeler en kısa zamanda ulaştırılsın” talimatı verdi. Talimat doğrultusunda harekete geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da gerekli malzemeleri temin ettikten sonra çocukların yanına gitti. İstedikleri malzemelere kavuşan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Şehrin mutluluğu çocuklardan başlar

14 Eylül 2020 Pazartesi 09:56

Körfez İlçesi Hereke Mahallesi’nde yaşayan gençler toplanıp futbol oynamayı çok seviyordu. Mahallenin çocuklarının oynayacağı bir yer vardı fakat boş arazinin kaleleri, çocukların da topları ve formaları yoktu. Çocuklar bir araya gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi. Kocaelispor’a destek veren Başkan Büyükakın’a teşekkür eden gençler, futbol kaleleri, futbol topu, forma ve maç yapmak istedi.

 

BAŞKAN ÇOCUKLARI KIRMIYOR

Çocukların mesajını gören Başkan Tahir Büyükakın, bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na talimat veren Başkan Büyükakın, çocukların istediği malzemelerin en kısa zamanda ulaştırılmasını istedi. Başkan Büyükakın geçtiğimiz haftalarda Kartepe İlçesi Arslanbey Mahallesi’nden ulaşan çocukların isteklerine kayıtsız kalmamış aynı hassasiyetle onların isteklerini de yerine getirmişti.

 

MUTLULUKLARI GÖZLERİNE YANSIDI

Başkan Büyükakın’ın adına çocuklara istedikleri malzemeleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü yetkilileri ulaştırdı. Araziye kalelerin koyulduğunu gören ve yeni futbol toplarına da sahip olan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

 

“BU FORMALARI HEP GİYECEĞİZ”

Formalar için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden gençler, “Başkanımız bizim ihtiyacımız olan tüm malzemeleri gönderdi. İnşallah burada giydiğimiz Kocaelispor formalarını büyüyünce de giymek istiyoruz. Bize bu imkânı veren Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.



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