SEKA Park’ta ‘Doğada Bilim’ etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nde, ‘Doğada Bilim’ etkinliği düzenlendi. Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik SEKA Park’ta gerçekleştirildi.

Kocaeli Bilim Merkezi‘ Doğada Bilim’ etkinliği Koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe 8 ile 13 yaş aralığındaki çocuk ve bazı aileler katılım sağladı. Etkinlikte çocuklara Körfezin biyoçeşitliliği hakkında bilgilendirme yapıldı ve çocuklar bu çeşitliliği bizzat yerinde doğa gözlemi yaparak görme fırsatı buldu.

ATÖLYE ÇALIŞMALARINDA BİLGİLENDİRİLDİLER

Etkinlik süresince İzmit Körfezi, körfezde bulunan balıklar, deniz kuşları ve deniz kıyısı hakkında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çocuklar atölyelerde deniz canlılarının kumda bıraktığı izleri alçıdan kalıplar haline getirip incelerken, renkli taşlar kullanarak bir japon balığı akvaryumu oluşturdu. Atölye çalışmalarının yanı sıra gün sonundaki bilimsel oyun aktiviteleri ile eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirildi.





