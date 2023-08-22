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Sekalılar Lokali'nin yapımında sona yaklaşıldı

İzmit Belediyesi'nin kentin ortak değerlerine sahip çıkmak amacıyla hayata geçireceği Sekalılar Lokali’nde çalışmalarda sona gelindi.

Sekalılar Lokali'nin yapımında sona yaklaşıldı

22 Ağustos 2023 Salı 09:10

  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ile Sekalı kimliğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kemalpaşa Mahallesi Kültür Tepesi 2. Etapta bulunan Sekalılar Lokali halka açık olarak hizmet vermek üzere yenileniyor. Birçok ihtiyaca cevap verecek olan Sekalılar Lokali’nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sekalılar Lokali’nde tadilat çalışmaları tamamlandı. Endüstriyel mutfak elemanlarının da kurulumunun tamamlandığı alanda restorasyon mobilyalarının kurulumu devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığı zaman Sekalılar Lokali; geniş ve refah yapısıyla söyleşiler, etkinlikler ve toplantı gibi geniş katılımlı programların yapılabilmesine olanak sağlayacak. 


İHA
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