Semt Meydanlarının Sayısı Artıyor

Özgürlük Mahallesi’nde yapımı süren Erişler Şelale Park Semt Meydanı ve Sosyal Tesisleri projesinin büyük bir bölümü tamamlandı. Önümüzdeki yılın ilk ayında hizmete açılacak Şelale Park Semt Meydanı ve Sosyal Tesisleri iki mahallenin ortak noktasında güzel bir sosyal yaşam alanı olacak.

Çayırova Belediyesi’nin sosyal yaşam alanlarını oluşturma adına başlattığı ve bugüne kadar ilçede 3 ayrı semt meydanı hizmete açtığı projelerin bir yenisi olan Şelale Park Semt Meydanı ve Sosyal Tesisleri büyük oranda tamamlandı. Şelalesiyle ön plana çıkan projede 300 metrekareyi aşan bir sosyal tesis de bulunuyor.

İçerisinde dinlenme ve etkinlik alanları bulunan Şelale Park Semt Meydanı ve Sosyal Tesisleri projesinde çocuklar için özel oyun alanları, yürüyüş yolları ve geniş bir meydan yer alıyor. 2018 yılının Mayıs ayında başlayan ve Özgürlük Mahallesi ile İnönü Mahallesi’nin tam kesişimin de yer alan proje yaklaşık olarak 5 Bin Metrekare alan üzerinde inşa edildi.



Demirci, “Sosyal Yaşam Alanları Oluşturuyoruz”

Toplumun her kesimine hitap edecek, tüm sosyal donatılarını barındıracak bir projeyi tamamladıklarının altını çizen Belediye Başkanı Şevki Demirci, her mahalleye bir meydan projesi kapsamında dördüncü Semt Meydanını inşa ettiklerini açıkladı.



Projeyi sık sık denetleyerek yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyen Demirci, “Semt Meydanları projelerimizin startını Akse ve Şekerpınar Mahallelerinde vermiştik. Şimdi Özgürlük ve İnönü Mahallelerimize hitap edecek güzel bir projeyi daha tamamlamak üzereyiz. Mahallelerimizin yaşam kalitesini arttırmak ve vatandaşlarımızın sosyal yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak için başlattığımız bu hamlede ilçemize dördüncü meydan projesini kazandırıyoruz. Akse’de 2, Şekerpınar Mahallesi’nde ise 1 meydanımızla hizmet veriyorduk. Şimdi ilçemizdeki diğer mahallelere alanlarına göre meydan projeleri hazırlıyoruz. Yenimahalle’de büyük bir meydan projemiz var. Ona da önümüzdeki yıl içerisinde başlayacağız. Ayrıca diğer mahallelerimiz içinde projelerimiz devam edecektir.” dedi.