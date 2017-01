Servisçiler İşi Sıkı Tutuyor!

KURUMSALLIK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI



Önceki gün kooperatif binasında bir araya gelen yönetim ve üyeler yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Çalışmalar hakkında üyelerine bilgiler veren yönetim kooperatifin kurumsal çalışmalarını başlattıklarını logo çalışmasını bitirdiklerini tüm araçlara yapılan logoların yapıştırılacağını, kooperatif merkezinin tam anlamıyla faaliyet gösterebilmesi için ofis çalışmalarının yapıldığını, iletişim için 754 77 78 nolu telefonun hizmete girdiğini ayrıca kooperatifin internet sitesi olan www.dilovasiservisçilerkooperatifi.com adlı siteyi hayata geçirdiklerini belirttiler.



BİRLİKTE KAZANIP, BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ



Daha sonra sohbet ortamında geçen toplantıda yönetim yaptığı açıklama da “Kooperatifimiz artık yol almaya başladı. Bundan sonra hep birlikte alacağımız kararlar ile işlerimizin büyümesi ve her üyemizin eşit mesafede büyümesi için çalışacağız. Burada herkes eşit oranda söz sahibidir. İlerleyen süreçte hep birlikte büyümek için her üyenin fikri bizim için önemlidir. Birlikte kazanıp birlikte büyümenin yolu güven ve şeffaflık önceliğimiz olacaktır. Temeli sağlam atmalıyız ki her sorunun üstesinden gelelim ve ilerde hedeflerimize adım adım yürüyelim.



KISA, ORTA VE UZUN VADEDE PROJELERİMİZ VAR



Kooperatif olarak kısa, orta ve uzun vadede projelerimiz olacaktır. Bunların hayata geçmesi için bizim birer aile olmamız gerekiyor. Allah’ın izniyle bu hedeflerimizi de istediğimiz süreçte hayata geçireceğiz. Biz birlik içerisinde olursak aşamayacağımız sorun yok. Bireysel olarak hatalarımız olabilir bunları kısa vadede düzelteceğiz. Düzelteceğiz ki hedeflerimize doğru emin adımlarla gidelim. Kooperatifin avantajlarını kullanmak için her türlü görüşmeleri yapacağız. Kooperatif adına yatırımlar yapacağız.

Yapılan toplantıda kooperatifin gerektirdiği tüm imkanları kullanacaklarını üyelerine her türlü avantajın yanı sıra bir aile ortamı oluşturacaklarını ve üyelerin kazanması için her türlü çalışmanın yapılacağını kaydettiler. Dilovası’nda bir araya gelen servis işletmecileri geçtiğimiz ay kurdukları kooperatif çatısı altında çalışmalarına start verdiler. Yapılan ikinci toplantıda önemli kararlara imza atan yönetim üyelerine umut verdi. Kıyasettin Taşdemir, H.Cemil Erkan, Tekin Dursun, Doğan Baş, Sait Ustaer, Savaş Yalçınkaya ve Yusuf Esmeray’ın yer aldığı yönetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.