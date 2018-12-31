Sevgi Evleri'nden Darıca Ziyareti

Darıca Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren giyim, dikiş ve nakış kursları ilçede verilen eğitimlerin yanı sıra yaptığı sosyal etkinliklerle de dikkat çekiyor.

Hafta sonu düzenlenen etkinlikte Sosyal Politikalar Bakanlığı destekli devlet koruması altında olan ve Pendik Sevgi Evlerinde kalan çocukları ağırlayan kursiyerler, yetim öğrencilere ikramlarda bulunup, müzik dinletisiyle gönüllerince vakit geçirmelerini sağlarken, Darıca Belediyesi giyim, dikiş ve nakış kurslarında kursiyerler tarafından dikilen kıyafetleri çocuklara hediye ettiler.

Pendik Gönülver Derneği ile birlikte Darıca’ya gelen çocukların sevinçleri gözlerinden okunurken, dernek yöneticileri Darıca Belediyesi kursiyerlerine bu anlamlı etkinlikten dolayı çocuklar adına teşekkür ettiler.