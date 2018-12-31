Pendik Gönülver Derneği ile birlikte Darıca’ya gelen çocukların sevinçleri gözlerinden okunurken, dernek yöneticileri Darıca Belediyesi kursiyerlerine bu anlamlı etkinlikten dolayı çocuklar adına teşekkür ettiler.
Sevgi Evleri'nden Darıca Ziyareti
Darıca Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren giyim, dikiş ve nakış kursları ilçede verilen eğitimlerin yanı sıra yaptığı sosyal etkinliklerle de dikkat çekiyor.
Pendik Gönülver Derneği ile birlikte Darıca’ya gelen çocukların sevinçleri gözlerinden okunurken, dernek yöneticileri Darıca Belediyesi kursiyerlerine bu anlamlı etkinlikten dolayı çocuklar adına teşekkür ettiler.