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Sezon 30 ton balık satışıyla başladı

Karamürsel'de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar bol miktarda palamut ve istavrit yakaladı. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarıyla Ereğli Balık Hali'ne kasa kasa balıklarla döndü.

Sezon 30 ton balık satışıyla başladı

01 Eylül 2020 Salı 10:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, sezonun balıkçılar için bol ve bereketli geçmesini, halka bol balık yedirecek miktarda balık çıkmasını diledi.Acar, daha sonra düdüğü çalarak, Türkiye'nin en büyük ikinci balık halinde sezonun ilk mezatını başlattı. Hale ilk gelen teknelerdeki 3 ton balık kısa sürede alıcı buldu. Mezatta palamudun çifti 30, levreğin kilogramı 150 liradan satılırken, kasa olarak istavrit 200-250, sardalya 175-200, hamsi 300-320, tekir 200, turna mezgit 150-200, barbun 200-250, kefal 150-200, jumbo karides 150, karides 100, yağlı mezgit 250-300 liraya alıcı buldu.Ege Denizi'nden gelen mavi yengecin kilogramı ise 25-30 liradan satıldı. Tezgahlarda palamudun tanesi 20-25 lira, hamsi, istavrit ve mezgitin kilogramı ise 40 liradan satılıyor.  Balıkçı Eyüp Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, balığın şu anda dağınık olduğunu, havaların soğumasıyla bir araya geleceklerini ve o zaman balığın bol olacağını belirterek, "Görüntü iyi gözüküyor. Geçen seneye göre daha iyi." dedi.Balık restoranı işletmecisi Hamdi Bineklioğlu ise bu sezon palamudun bol gözüktüğünü, yanına hamsi ve istavrit eklenirse güzel bir balık sezonu olacağına inandığını ifade ederek, "Balıklar eskisi kadar uygun fiyatta olmaz ama balık bol olduğu takdirde fiyatlar da düşer. Standart fiyat olmaz. Bu, şu anda tutulan balıklar çiftlik balıkları gibi değil her gün tutulan balığa göre de fiyat ortaya çıkar." diye konuştu.




AA
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