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Short Track Milli Takımı Depremzede Çocukları Unutmadı

Kocaeli’nde 09-23 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen Shot Track Olimpik Aday Kadro Sporcuları, TOHM Sporcuları ve son düzenlenen Türkiye Şampiyonasında TOHM baraj puanını geçen sporculardan oluşan Short Track Milli Takım kampı sona erdi.

Short Track Milli Takımı Depremzede Çocukları Unutmadı

26 Haziran 2023 Pazartesi 12:19
  Kafile Başkanlığını Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi Işık’ın yaptığı kampa; Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yaşar, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serhan Çatal, antrenörler ve destek personeli de katıldı. 
  Bu arada kampın son gününde depremzede çocukların ziyareti herkesi mutlu etti. Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Short Track yaz kampında depremzede çocuklar unutulmadı. Antrenör ve milli sporculardan oluşan ekip, yurtlarda kalan depremzede çocuklara tişörtler ve çeşitli hediyeler verdi.  Short Track Milli Takım Kafile Başkanlığı Ahmet Hamdi Işık “Daha önce de 11 ilde meydana gelen depremde, federasyon olarak bölgeye giderek  bir hafta boyunca destekler sağladık. Buz olan illerde de depremzede çocuklara paten öğrettik. Şimdi küçük misafirlerimizin ziyareti tüm kampımıza neşe kattı” dedi. 
 


İHA
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