Silah Sesleri Duyuldu!
Darıca'da silah sesleri duyuldu.
Alınan bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Darıca İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanın önünde meydana geldi. İddaya göre kimliği belirsiz bir kişi, Hamza K.'nın çalıştığı iş yerine gitti. Aralarında alacak verecek meselesi olan şahıslar tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü ve ismi belirsiz kişi Hamza K.’yı elindeki silahla vurarak yaraladı.
AYAĞINDAN VURULDU
Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri çevre güvenliği alırken yaralı şahsın kendi imkanları ile Darıca Farabi Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Silahla yaralanan şahsın sol ayağından vurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AYAĞINDAN VURULDU
Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri çevre güvenliği alırken yaralı şahsın kendi imkanları ile Darıca Farabi Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Silahla yaralanan şahsın sol ayağından vurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.