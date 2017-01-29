İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Silah Sesleri Duyuldu!

Darıca'da silah sesleri duyuldu.

Silah Sesleri Duyuldu!

29 Ocak 2017 Pazar 19:28

Alınan bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Darıca İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanın önünde meydana geldi. İddaya göre kimliği belirsiz bir kişi, Hamza K.'nın çalıştığı iş yerine gitti. Aralarında alacak verecek meselesi olan şahıslar  tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü ve ismi belirsiz kişi Hamza K.’yı elindeki silahla vurarak yaraladı.

AYAĞINDAN VURULDU

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri çevre güvenliği alırken yaralı şahsın kendi imkanları ile Darıca Farabi Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Silahla yaralanan şahsın sol ayağından vurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiçayırovaDaricaBelediyeKocaeliEğitimKartepeKaramürselBallıkayaMuallimköyDerinceDarıcada
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Terminal esnafı Karla Mücadele Ediyor! Terminal esnafı Karla Mücadele Ediyor!
Kar yağışı çileye döndü! Kar yağışı çileye döndü!
Bozulan Asfaltlar Onarılıyor! Bozulan Asfaltlar Onarılıyor!
Örnek Doktor İlaçlarla İlgili Bilgilendirdi! Örnek Doktor İlaçlarla İlgili Bilgilendirdi!
Konak’dan Tatil Önerileri Konak’dan Tatil Önerileri
Kırgızistan’dan TÜMSİAD'a Ziyaret! Kırgızistan’dan TÜMSİAD'a Ziyaret!
Yukarı Çık

Terminal esnafı Karla Mücadele Ediyor!
Gebze Terminal esnafı, vatandaşların kar yağışlarında mağdur olmaması için gayretle çalışıyor.

Haberi Oku