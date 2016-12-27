Alınan bilgiye göre, zırhlı araç taşıyıcı tırlarla İstanbul'dan yola çıkarılan 10 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve 8 zırhlı muharebe aracı (ZMA), Kartepe ilçesi tren istasyonuna getirildi. Burada vagonlara yüklemesi yapılan zırhlı araçların sevkiyatının demiryolu üzerinden sağlanacağı, sevkiyatın yarın da devam edeceği öğrenildi.
Sınıra ZPT takviyesi!
Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkiyat kapsamında tırlarla yola çıkarılan zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçları, Kocaeli'ye ulaştı.