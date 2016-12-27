Sınıra ZPT takviyesi!

Alınan bilgiye göre, zırhlı araç taşıyıcı tırlarla İstanbul'dan yola çıkarılan 10 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve 8 zırhlı muharebe aracı (ZMA), Kartepe ilçesi tren istasyonuna getirildi. Burada vagonlara yüklemesi yapılan zırhlı araçların sevkiyatının demiryolu üzerinden sağlanacağı, sevkiyatın yarın da devam edeceği öğrenildi.