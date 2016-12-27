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Sınıra ZPT takviyesi!

Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkiyat kapsamında tırlarla yola çıkarılan zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçları, Kocaeli'ye ulaştı.

Sınıra ZPT takviyesi!

27 Aralık 2016 Salı 10:08

 Alınan bilgiye göre, zırhlı araç taşıyıcı tırlarla İstanbul'dan yola çıkarılan 10 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve 8 zırhlı muharebe aracı (ZMA), Kartepe ilçesi tren istasyonuna getirildi. Burada vagonlara yüklemesi yapılan zırhlı araçların sevkiyatının demiryolu üzerinden sağlanacağı, sevkiyatın yarın da devam edeceği öğrenildi. 

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