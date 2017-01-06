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Sizden Gelenler!

Whatsapp İhbar Hattına mesaj gönderen bir vatandaşımız...

Sizden Gelenler!

06 Ocak 2017 Cuma 13:37

 ''Merhabalar ben Kocaeli Darıca'da çalışmakta olan bir öğretmenim. Oturduğum mahallede yaşlı bir teyze var, adı Muradiye Rabia Büyükal. Derme çatma bir barakada kalıyor. Banyo, wc,mutfak, elektrik hicbir şeyi yok. Hiçkimsesi ve hiçbir geliri yok. Tavukları, kedisi ve köpeğiyle yaşıyor. İnsanlardan kaçıyor, bu yüzden apartman dairesi istemiyor. Belediyenin huzur evini önermemize rağmen istemiyor, çünkü kötü davrandıklarına inanıyor, korkuyor. Kendisi tek odalı bile olsa küçük alanı olan müstakil bir ev istiyor.'' dedi. Bu duruma sessiz kalmamak ve yardım etmek isteyenlere sesini duyurmak isteyen vatandaşımız sosyal medya aracılığıyla bize ulaştı. Siz de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz olay ve durumları 0530 945 59 41 numaralı whatsapp hattından bize ulaştırabilirsiniz.




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