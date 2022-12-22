SKUP çalışma grubu ilk toplantısını yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında başvurusu fon kazanan ‘Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’ projesi için toplantılar devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinde görev alan paydaşların yer aldığı “Birimler Arası Çalışma Grubu“ toplantısı yapıldı.





24 AY SÜRECEK

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca “Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’’(SKUP Kocaeli) projesi için çalışmalar sürüyor. Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında fon kazanan proje için yer teslimi yapılmıştı, 24 ay sürecek projede çalışmalar devam ediyor.





BİRİMLER ARASI ÇALIŞMA GRUBU

SKUP; kent sakinlerine daha iyi bir yaşam kalitesi ve insanlar ile işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için tasarlandı. Projenin amaçları doğrultusunda, süreçler ve mevcut durum değerlendirmesini gerçekleştirmenin yanı sıra projenin başarılı şekilde uygulanabilmesi için üstlenilecek eylemleri değerlendirmek üzere yönlendirme komitesi toplantıları yapılıyor. Kurumsal düzeyde bütüncül şekil oluşturabilmek ve proje izleme süreçlerini gerçekleştirebilmek için Büyükşehir’in farklı birimleriyle Birimler Arası Çalışma Grubu oluşturuldu. Toplantıda SUMP/SKUP nedir, proje aşamaları, iş programı, yapılan ve devam eden işler hakkında bilgi verilip, projenin organizasyon yapısı ile çalışma grubunun görevlerinden bahsedildi.





Bülten No: 2242