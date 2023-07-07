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Sopayla Saldırıp Gasp Ettiler: 5 Kişi Tutuklandı

Kocaeli'de bir grup tarafından gasp edilmek için alıkonulan kişi sopayla darp edildi. Vatandaşı gasp eden şahıslar polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i tutuklanırken, aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sopayla Saldırıp Gasp Ettiler: 5 Kişi Tutuklandı

07 Temmuz 2023 Cuma 11:50

  Olay, 2 Temmuz Pazar günü Kocaeli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safa Y. isimli kişi bir grup tarafından gasp edilmek üzere alıkonuldu. Tehdit edilen Safa Y. sopayla dövüldü ve gasp edildi. Olayın emniyet güçlerine bildirilmesi sonrası Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda S.Ş., M.E., E.D., E.A., K.Ç., E.S. ve E.K isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan S.Ş., M.E., E.A., K.Ç. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.D. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
  Uyuşturucu ve silah ele geçirildi 
  Öte yandan, arama çalışmaları sırasında bir miktar metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 4 adet fişek ve 3 adet kesici alet ile birlikte olayda kullanılan sopa ele geçirildi. 


İHA
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