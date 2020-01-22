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Sorunlara Whatsapp'lı çözüm

Çayırova Belediyesi, Whatsapp çözüm hattından vatandaşların istek, talep, öneri ve şikâyetlerine anında cevap veriyor.

Sorunlara Whatsapp'lı çözüm

22 Ocak 2020 Çarşamba 09:27

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin talimatı ile kurulan Whatsapp çözüm hattı ile vatandaşlardan gelen sorun ve şikayetler çözüme kavuşuyor. Bazı birimlerin ayrı ayrı kullandığı Whatsapp  şikayet hattını kapatarak çözüm hattını devreye alan Çayırova Belediyesi, sosyal medyadan gelen şikayetlere çözüm üretiyor.” Çek , yaz, gönder çözelim, Çayırova’yı birlikte yönetelim” sloganı ile hizmet veren 0535 665 40 40 numaralı Whatsapp çözüm hattına gelen talep, şikâyet ve önerilerin görselleri  anında ilgili birim müdürlüklerine aktarılarak şikayet ve sorunların çözümü için harekete geçiliyor. Birim müdürlüklerinin şikayet, sorun ve taleple ilgili verdiği bilgiler çözüm hattından vatandaşlara iletilerek geri dönüş yapılıyor. Günümüzün en hızlı sosyal medya iletişim aracı haline gelen Whatsapp çözüm hattı ile talep ve şikâyetlerinin birçoğu belediye gelmelerine gerek kalmadan çözülen vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun.

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Anahtar Kelimeler
çayırovaBelediye Başkanıçözüm Hattı
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