Söz verdik; Kömürcüler OSB kalkacak!

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy önceki gün kamu kurum il, ilçe müdürleri ve Dilovası protokolü ile mahalle muhtarlarının katılımı ile yaptığı toplantıda Dilovası sorunları masaya yatırıldı. Dilovası’nın önemli sorunlarının konuşulduğu ve mahalle muhtarlarının sorunlarının konuşulduğu toplantıda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önemli açıklamalarda bulundu.

DİLOVASI TAŞINMIYOR

Başkan Şayir burada yaptığı konuşmasında “Seçim kampanyamızda taahhüt ettiğimiz gibi attığımız her adımda ölçümüz Dilovası’nın geleceği, Dilovalılar’ın huzuru ve mutluluğudur. İlçemizin taşınması söz konusu değildir. Yanlış anlaşılma olmuştur. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacaktır.

KÖMÜRCÜLER OSB KESİN TAŞINIYOR

Kömürcüler OSB ilçemiz için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Hem çevre sorunu hemde sağlık sorunu teşkil etmektedir. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Bölge Milletvekilimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile diyaloglarımız olumlu neticeler vermeye devam ediyor. Dilovamız’ın en büyük problemlerinden, vatandaşımızın muzdarip olduğu Kömürcüler OSB sorunu da söz verdiğimiz gibi yakında tarihe karışacak. Bunu hemşerilerimize müjdeliyoruz. Bu konuda kesin karar alınmıştır.

KONUT YAPMAK İSTİYORUZ

Oluşturulacak komisyon hem yer tespitinde bulunacak hemde yatırımcıları mağdur etmeyecek çalışmalar yaparak kısa sürede taşınması için çalışma başlatacaktır. Kömürcüler OSB’nin boşaltılması ile oluşacak alana ve çevresine yeni konut alanları yapılması için de çalışıyoruz.”dedi

ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Dilovası için asla taviz verilemeyeceğini söyleyen Başkan Şayir, “Bu şehrin sakinlerinin istemediği, onaylamadığı, kabul etmediği bir adımı kesinlikle atmayacağız. Ben de bu şehirde yaşıyorum, ben de sizden birisiyim. Her şeyden önce hemşehrinizim. Sizlerin menfaatleri, Dilovası'nın menfaatleri benim için her şey den önce gelir. Bir adım atacaksak, bir şey yapacaksak, bir işi başaracaksak hep birlikte yapacak ve herkesin kazanmasını sağlayacağız. Bugüne kadar ilçemizi sizlerle birlikte yönettik. Bugünden sonra da sizlerle yöneteceğiz. Emin olun ki bundan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Problemleri teker teker aşıyor, Dilovalılar ile istişare halinde, ilçemizi yükselen değer haline getirecek projelerimizi hizmete alıyoruz. İlçemizin önemli projelerinden biri olan hastane bağlantı yolu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyemizle çalışmalarımız sürüyor. İnşallah kısa sürede inşaatına başlayacağız.

LOJİSTİK ÜSSÜ KURMAK İSTİYORUZ

İlçemizin önemli sorunlarından biri olan Tırların ilçe merkezi ve mahalle aralarına parklarının yapılması ile hem önemli bir tehlike arz etmekte hemde görüntü kirliliğine yol açmaktadır. Tır Parkı konusunda önemli adımlar attık. TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde Kuzey OSB’ler yolu üzerinde bulunan 58 ve 48 dönümlük alanların belediyemize devri ile buraya büyük bir lojistik üssü yapmayı istiyoruz.

DİLOVASI’NIN HAYALİNİ GERÇEĞE ÇEVİRECEĞİZ

Turgut Özal’a yapılacak futbol sahası ile ilgili olarak Kocaeli Büyükşehirle yaptığımız çalışma daha da genişletildi. Futbol sahası dışında diğer spor branşları ile ilgili de tesisler yapmayı düşünüyoruz. Çalışmamız sürüyor. İlçemizin diğer sorunları da masamızda bunlarda süreç içerisinde teker teker giderilecektir. Tevazu, samimiyet ve gayret ile hepimizin mutlu olduğu bir Dilovası hayalini gerçeğe çevireceğiz.”dedi.