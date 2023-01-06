Spor Kenti Çayırova’da onur gecesi

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, ÇESK Başkanı Hasan Akan, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve ilçedeki sporseverler katıldı. Programda seremoni, protokol konuşmaları, branşların gösterileri ve ödül töreni yapıldı.



BU GECE SİZİN ONUR GECENİZ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, onur gecesinde bir konuşma gerçekleştirdi. Çiftçi konuşmasında; “Aslında bu 3,5 yıllık bir hikâye. Olmazsa olmazımız, geleceğimiz, her şeyimiz, yavrularımız ve gençlerimizin en güzel şekilde yetişebilmeleri adına Cumhuriyetimizin Kurucusu büyük önder Atatürk’ün söylediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesiyle yavrularımızın gençlerimizin spor alanında fiziksel gelişimlerini en güzel şekliyle tamamlamak ve sağlam bir kafayla hayata hazırlanmaları adına bizler 3, 5 sene önce spora yatırım yapma kararı aldık. Attığımız adım ve yaptığımız yatırımlarla Çayırovamızızı spor kenti yaptık. Rabbime hamd ediyorum, bu gece onur gecesi. Bu gece yavrularımızın ve siz değerli velilerimizin onur gecesi. Biz sizlerle onur ve gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız’’ dedi.





ÇAYIROVA’MIZA SPOR LİSESİ KAZANDIRACAĞIZ

Çayırova’mıza bir spor lisesi yakışır diyen Çiftçi; “Hamdolsun arsamızı ürettik, projelerimizi çizdik yakın zamanda bir aksilik olmazsa inşallah Anadolu Spor Lisesi’nin inşaatına başlayıp Çayırova’mıza kazandıracağız. Yeter mi yetmez. Çayırova’mıza aynı anda 8 branşta antrenman yapılabilecek spor salonu kazandıracağız. İnşaatına bu sene başlayıp bu sene tamamlayacağız.’’ şeklinde konuştu.





ADINDAN SÖZ ETTİREN BİR KULÜBÜZ

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan konuşmasında; 2019 yılından itibaren Çayırova’yı spor kenti yapma hayalimiz Belediye Başkanımızın vizyonu ve büyük destekleriyle gerçekleşmiştir. Kulübümüz artık Türkiye genelinde adından söz ettirilen bir kulüp olmuştur’’ dedi.



Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ise ,” Çayırova’nın isim noktasındaki il dışında mücadelesinde ve bakıldığında Kocaeli kentinde iki tane kulüpten birisinin olup basketbol takımının ikinci ligde olması bu başarıların temelden ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Çayırova Belediye Başkanımız bir yandan belediye hizmetlerini yaparken bir yandan da geleceğin yıldızlarına dokunuyor’’ ifadelerini kullandı.





2022’DE BAŞARIDA ZİRVE

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü geçtiğimiz yıl 9 spor branşında büyük işlere imza atarak başarıda zirve yaptı. 2022 yılında Türkiye genelinde birçok spor organizasyonda farklı branşlarda sahne alan ÇESK sporcuları müzesine 15 kupa kazandırıp 417 madalya alma başarısı gösterdi. Başkan Çiftçi döneminde 1013 madalya ve 39 kupa kazanıldı.