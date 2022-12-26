Spor Kenti Kocaeli’de, spor dolu bir ay geçti

Büyükşehir tarafından sporun yaygınlaştırılması için hem uluslararası hem ulusal, hem de yerel düzeyde spor organizasyonlarıyla örnek olmaya devam ediyor.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu ay hem uluslararası hem ulusal, hem de yerel düzeyde sekiz spor organizasyonu tamamlarken ay bitmeden bir ulusal spor organizasyonu daha gerçekleştirecek. Sporseverleri, 29 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası, 2-4 Aralık tarihlerinde Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, 3 Aralık tarihinde Türkiye İller Arası Karate Ligi 2. Ayak, 10 Aralık tarihinde Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Gecesi, 11 Aralık tarihinde İller Arası Hasan Gemici Serbest Güreş Turnuvası, 17 Aralık tarihinde Türkiye İller Arası Karate Ligi 3. Etap ile ulusal, 3 Aralık tarhinde İşitme Engelliler Kadınlar Dostluk Maçı ile yerel ve 17-18 Aralık tarihlerinde Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvası ile uluslararası çapta spor etkinlikleriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, son olarak yine ulusal düzeyde 25-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası’nı gerçekleştirecek.





‘KOCAELİ ULUSLARARASI JUDO TURNUVASI’

Sporun ve sporcunun dostu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar ve projeler ile Spor Kenti Kocaeli’de, gençliğin ve tesisleşmenin temelleri atılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek organizasyonlarla ilgili kamuoyuna açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Sporun her alanında vatandaşımıza her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. 17-18 Aralık tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvası’nı yaptık. Bu turnuvayı Judo Federasyonumuzla ortaklaşa organize ettik.” dedi.

















ARALIK AYININ SON ORGANİZASYONU

‘TÜRKİYE ÜMİT-GENÇ-U21 VE PARA KARATE ŞAMPİYONASI’

25-30 Aralık tarihleri arasında Aralık ayının son organizasyonunun, ilk kez düzenlenecek olan ‘Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası’ olduğu bilgisini veren Başkan Büyükakın, “25-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası’ olacak. Bu özel ve renkli görüntülere sahne olacak şampiyonaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.





SPORTİF ETKİNLİKLERİ VE FAALİYETLERİ ARTACAK

Tüm Kocaelilileri, düzenlenecek olan her türlü spor organizasyonunda yanlarında görmek istediklerini sözlerine ekleyen Büyükakın, “Kocaeli bir spor kenti. Özellikle yapılan, yerel, ulusal, uluslararası ve Dünya Şampiyonaları spor organizasyonları alanda da yerini almış bir şehir. Biz bütün Kocaelilileri bu spor bilinci ve sevdasıyla yapılan etkinliklerimize, organizasyonlarımıza bekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sportif etkinlikleri ve faaliyetleri artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.





TÜRKİYE ÜMİT-GENÇ-U21 VE PARA KARATE ŞAMPİYONASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğinde 25-30 Aralık tarihleri arasında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası ev sahipliği yapacak. Organizasyona 55 şehir, 340 kulüpten yaklaşık 1700 sporcu ve toplamda 3 bin katılım beklenmektedir.





Türkiye Ümit-Genç-U21 ve Para Karate Şampiyonası

PROGRAM AKIŞI

25 Aralık 2022 Pazar

09.00-11.00 Para Karate (Tüm Kategoriler) Eleme, Final, Madalya Töreni

11.30-13.00 21 Yaş Altı Bayanlar Kata Elemeleri ve Repesajları-Finaller

13.00-14.00 21 Yaş Altı Erkekler Kata Elemeleri ve Repesajları-Finaller

14.00 21 Yaş Altı Bayanlar Kumite Elemeleri - Repesajları-Finaller

21 Yaş Altı Erkekler Kumite Elemeleri - Repesajları-Finaller

Madalya Töreni Milli Takım Ön Seçme Müsabakaları





26 Aralık 2022 Pazartesi

09.00- 11.00 Ümit Bayanlar Kata Elemeleri- Repesajları-Finaller

11.00- 13.00 Ümit Erkekler Kata Elemeleri - Repesajları-Finaller

13.00 Ümit Bayanlar Kumite Elemeleri - Repesajları-Finaller

Madalya Töreni Milli Takım Ön Seçme Müsabakaları





27 Aralık 2022 Salı

09.00- 14.00 Ümit Erkekler Kumite Elemeleri - Repesajları-Finaller

14.00- 15.30 Genç Bayanlar Kata Elemeleri- Repesajları-Finaller

15.30- 17.00 Genç Erkekler Kata Elemeleri - Repesajları-Finaller

17.30- 18.00 Açılış Seremonisi

Madalya Töreni Milli Takım Ön Seçme Müsabakaları





28 Aralık 2022 Çarşamba

09.00-13.00 Genç Bayanlar Kumite Elemeleri - Repesajları-Finaller

13.00-18.00 Genç Erkekler Kumite Elemeleri - Repesajları-Finaller

Madalya Töreni Milli Takım Ön Seçme Müsabakaları





29 Aralık 2022 Perşembe

09.00 Bayanlar Milli Takım Kata Seçme Müsabakaları

Bayanlar Milli Takım Kumite Seçme Müsabakaları





30 Aralık 2022 Cuma

09.00 Erkekler Milli Takım Kata Seçme Müsabakaları

Erkekler Milli Takım Kumite Seçme Müsabakaları





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