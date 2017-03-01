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“STK’LARIMIZIN YANINDAYIZ”

Karaosmanoğlu, Kocaeli Dostluk Kulübü ve Gültepe Gençlik Derneği yönetimlerini makamında konuk etti.

'STK'LARIMIZIN YANINDAYIZ”

01 Mart 2017 Çarşamba 11:32


 

Başkan Karaosmanoğlu,

‘’7’den 77’ye her vatandaşımızın yanındayız’’

 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Dostluk Kulübü Başkanı Fazile Özkurt ve Gültepe Gençlik Dernek Spor Hocası Lütfullah Karaosmanoğlu ile yönetimlerini makamında konuk etti. Gençlik ve kültürel konular üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmelerde, ülkemizdeki sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini Kocaeli’de sergilediklerini ifade eden Karaosmanoğlu, “Halkımızın gereksinim duyduğu her alanda bizler yoğun çaba gösteriyoruz. 7’den 77’ye her vatandaşımızın yanında oluyorken, gençlerimize çok önem gösteriyoruz” dedi.

 

“STK’LARIMIZIN YANINDAYIZ”

Dostluk Kulübü Başkanı Fazile Özkurt’tan dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarının demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti. Gelişmiş demokrasilerde STK’ların çokluğu ve etkinliğinin önemi üzerine fikirleri de ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Faydalı her dernek ülkemizin kalkınmasına gerek fikir, gerek kültür, gerekse sosyal sorunların çözümünde büyük fayda sağlamaktadır. Biz de bu tür STK’ların her zaman yanındayız” diye konuştu.

 

BUGÜNÜN DİLİ VE ZAMANIN SÖZLERİYLE HAREKET ETMELİYİZ

Gültepe Gençlik Derneği Spor Kulübünün ziyaretinde, Milli Gençlik Stratejisi’nin Türkiye’nin geleceğinde çok önemli olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, “Belediyeler olarak bu tür hazırlıkları geçmişte başlatmıştık, bugün daha çok yoğunlaşarak devam ediyoruz. Çocuklarımızın kalbinde vatan ve millet sevgisinin daha çok yer tutması için bugünün dili ve zamanın sözleriyle hareket etmeliyiz. Bunu da sizler gibi derneklerimizle başaracağız” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşmeler kent ve gençlikle ilgili fikir alışverişinin yapılmasıyla sona erdi.

 

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