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Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Çayırova Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

02 Şubat 2023 Perşembe 17:16

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında kültür
salonunda yapılan toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.
Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul
edilmesiyle başlayan toplantıda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin
Çiftçi, gündem dışı söz alan meclis üyelerinin sorularını cevapladı ve
çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Çayırova Kent Konseyine ödenek
verilmesi, sosyal tesislerde satışı yapılan ürün ve hizmetlerin 2023 yılı
ücret tarifelerinin belirlenmesi ve Yenimahalle Süleymaniye Caddesi’nde
yeni yapılan parka sevince isminin verilmesinin kararlaştırıldığı meclis
toplantısında 6 ve 7 gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.
Bir sonraki meclis toplantısının 1 Mart Çarşamba günü saat 15:00’de
yapılması kararlaştırıldı.


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