Şükrü Karabacak, öğrencilerle buluştu

Okulun toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Başkan Karabacak, belediyenin öğrenci ve gençlere yönelik projeleri hakkında bilgiler verdi.

Kaliteli bir nesil yetiştirmek adına ilçede çok önemli projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çeken Karabacak, bilgi evleri ve spor okullarının yanı sıra düzenli olarak gerçekleştirdikleri Uluslararası Darıca Yarı Maratonu'nun başlıca projeleri olduğunu dile getirdi.

Karabacak, hayata geçirdikleri bu projelerden yararlanan gençlerin gelecekte ülkenin yöneticileri olacağını vurgulayarak, "Gelecekte ailenize, çevrenize, ülkemize ve insanlığa faydalı birer birey olabilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Yetenekleriniz doğrultusunda, topluma mal olmuş insanları örnek alarak kendinize bir yol çizmelisiniz." ifadelerini kullandı.