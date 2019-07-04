Sünnet Şöleni 8 Temmuz’da

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:14
Çayırova’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettiren Çayırova Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleni 8 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da belediye hizmet binası önünde gerçekleşecek. Çayırova Belediyesi’nin organizasyonu ve Anadolu Sağlık Vakfı ve Özel Çayırova Derman Tıp Merkezinin desteği ile sünnet olan toplam 374 çocuk için düzenlenen şölen, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi binası önündeki buluşmanın ardından Fatih Caddesi’nden şölenin gerçekleşeceği belediye önüne yapılacak konvoyla başlayacak. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yapacağı konuşmanın ardından çocuklara yönelik çeşitli gösteri ve eğlenceler düzenlenecek. Renkli görüntülere sahne olması beklenen şölene ilginin yoğun olması tahmin ediliyor.
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