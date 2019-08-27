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Sürüden Ayrılan Leyleğe, Başkan Şayir sahip çıktı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle ziyaretinde göç esnasında sürüden ayrılarak bir vatandaşın bahçesine inen leyleği kendi elleriyle besledi.

Sürüden Ayrılan Leyleğe, Başkan Şayir sahip çıktı

27 Ağustos 2019 Salı 17:15

Göreve geldiği günden beri sürekli halkın arasında olan Belediye Başkanı Hamza Şayir'in bugünkü durağı Tavşancıl oldu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şayir, mahalle halkından birinin "Bahçemize leylek indi" sözleri üzerine hemen harekete geçti.

Vatandaşın bahçesine inen leylekle yakından ilgilenen Başkan Şayir, halk arasında uğur getirdiğine inanılan leyleğe kendi elleriyle balık yedirdi. Başkan Şayir'in bu hareketi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Leyleğin durumuyla ilgili belediye veterinerini bilgilendiren ve bakımının yapılması talimatını veren Başkan Şayir, leyleğin tedavileri yapıldıktan sonra tekrardan doğal yaşam alanına salı verilmesi konusunda gerekli talimatlarını verdi.

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