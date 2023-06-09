İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Takla Atan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

İzmit ilçesinde otomobil ile minibüs çapıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Takla Atan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

09 Haziran 2023 Cuma 15:56

 Kaza, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. yönetimindeki 41 B 4604 plakalı Peugeot marka otomobil ile S.K. yönetimindeki 41 RV 981 plakalı Mercedes marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 41 B 4604 plakalı otomobil takla atarak, tabelalara çarptı. Sürücü B.A. kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede sürücü B.A.'nın yara almadığı tespit edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücüye tedbir amaçlı boyunluk takıldı. 
 Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  
 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi, Satranç Turnuvası düzenliyor Çayırova Belediyesi, Satranç Turnuvası düzenliyor
(VİDEOLU) Alev Alev Yanmıştı, Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı (VİDEOLU) Alev Alev Yanmıştı, Yeni Görüntüleri...
KOCAELİ SGK İL MÜDÜRÜ İSMAİL ÜNLÜ’DEN ASKON KOCAELİ ŞUBEYE ZİYARET KOCAELİ SGK İL MÜDÜRÜ İSMAİL ÜNLÜ’DEN ASKON...
Miniklere Limonata Ve Kek ikram Edildi Miniklere Limonata Ve Kek ikram Edildi
Çayırova'nın Kaldırımları Yenileniyor Çayırova'nın Kaldırımları Yenileniyor
Tepecik Mahalle Konağı Hızla Yükseliyor Tepecik Mahalle Konağı Hızla Yükseliyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner377

Çayırova Belediyesi, Satranç Turnuvası düzenliyor
Çayırova Belediyesi, ödüllü satranç turnuvası düzenliyor. 10-11 Haziran’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda...

Haberi Oku