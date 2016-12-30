Tarihçi Çelik Orta Doğu’yu anlattı!

GÜÇLÜ BİR ÜLKE İSTENMİYOR
İsrail’in Orta Doğu’da güçlü bir ülke istememesine değinen Çelik, “İsrail, İslam coğrafyasında adeta bir okyanus içerisinde bir ada. Sanmayın İsrailliler çok rahat, sürekli endişe içerisindeler. Hiddink Sendromu denilen hastalığı İsrail, tıp Literatürüne sokmuştur. Sürekli bir endişe, çünkü bugün belki okyanus duruldu ama yarın ne olacağını bilmedikleri için endişeleri onları her geçen gün karamsarlığa itmiştir. Bu tehlike peki nasıl savuşturulur. Okyanusu parçalara bölerek. Bu ne demek Irak, Suriye ve Türkiye’dir. Şu anda yaşananlarda aynen budur aslında. Türkiye’de bu projede yer alıyor” ifadelerini kullandı.