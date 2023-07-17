Tarihi Kortel Konağı yeniden yükseliyor

Eski müderrislerden Hacı Ahmet Hilmi Efendi'ye ait olan ve "Kortel Konağı" olarak tanınan tarihi yapı mülk sahipleri tarafından, “Kamu Yararına” kullanılmak üzere 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağışlandı. Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı sınıfında bulunan ve Osmanlı Dönemi’nin önemli şahsiyetlerinden Müderris Hacı Ahmet Hilmi Efendi’ye ev sahipliği yapmış olan tarihi konak, 2014 yılında büyük bir yangın geçirmiş ağır bir hasar almıştı. Büyükşehir Belediyesince projelendirme çalışmaları tamamlanan tarihi yapı yeniden gün yüzüne çıkıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığınca aslına uygun bir şekilde rekonstrüksiyon çalışması başlatıldı. Tarihi yapının ahşap konstrüksiyon imalatı yapılıyor. Ardından çatı imalatları yapılacak. Yangından dolayı harap olan 270 metrekarelik Kortel Konağı, küllerinden yeniden doğarak vatandaşların hizmetine sunulacak.