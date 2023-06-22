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Tarihi Müzede Öğretmenlere Matematik Söyleşisi

Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Matematikte Disiplinler Arası Girişimlerle Tanış Projesi"ne katılan öğretmenlerin, "Etno Matematik" konulu söyleşisine, Örcün Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi ev sahipliği yaptı.

Tarihi Müzede Öğretmenlere Matematik Söyleşisi

22 Haziran 2023 Perşembe 18:38

  Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen  “Matematikte Disiplinler Arası Girişimlerle Tanış Projesi, Türkiye’nin 15 farklı ilinden gelen öğretmenleri bilgilendirmeye devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde projeye katılan 30 matematik öğretmeni, Örcün Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi’nde düzenlenen "Etno Matematik" konulu söyleşide bir araya geldi. Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Arzu Arı, tarihi müzenin dokusundan örnekler vererek öğretmenleri etno matematik ve modelleme konusunda bilgilendirdi. 
  Projeye katılan öğretmenler, disiplinler arası öğretim yöntemini kullanarak okullarında, öğrencilere matematiği sevdirmek, matematiğe olan ilgiyi artırmak için etkinlikler yapılacak. Proje ile öğrenciler matematik konusunda daha başarılı ve özgüvenli bireyler olarak yetişecekler. 
  Etkinlik sırasında Gölcük Belediyesi tarafından Osmanlı yadigarı hamamın yeniden ihya edilmesi ile oluşturulan Örcün Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi hakkında öğretmenlere bilgiler de verildi. Müzeyi gezen öğretmenler, eserleri inceledi. 


İHA
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