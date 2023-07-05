Tarımda İlk Olan Sistemde Hasat Heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: "Bu sistemin en parlak yanı ithalata olan bağımlılığı ortadan kaldırılıp, yerli olması"

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprak yerine volkanik cüruf kullanılarak domates yetiştirilen serada bugün ilk hasat yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, serada kullanılan yenilikçi sistemin her bakımdan avantajlı olduğunu belirterek, "En parlak yanı ithalata olan bağımlılığı ortadan kaldırılıp, yerli olması" dedi.

Darıca Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğinde organomineral hidroponik sistem ile 2 ay önce domates yetiştiriciliğine başlandı. Bin 995 ata tohumunun yanı sıra çeşitli türlerde domates fidanının dikildiği serada toprak yerine mineralli taşlar olarak bilinen volkanik cüruf kullanıldı. Her aşaması Gebze Teknik Üniversitesi'nin koordinasyonunda yapılan çalışmanın Türkiye'de ilk olduğu bildirildi.

Bugün serada ilk hasat gerçekleştirildi. GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Özden Çiftçi, katılımcılara serada yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

"Bu sistemin en parlak yanı ithalata olan bağımlılığı ortadan kaldırılıp, yerli olması"

Programın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Tahir Büyükakın, "Buradaki uygulama aslında dikey tarım uygulaması. Benzer uygulamalardan farkı, ithalata bağımlılığı ortadan kaldırıyor olması. Benzer dikey tarım uygulamalarında kokopit yani Hindistan cevizi kabuğu üzerinde üretimler gerçekleştiriliyor. Biz Hindistan cevizi kabuğunu dışarıdan getirmek yerine, İç Anadolu bölgelerinden Aksaray, Niğde bölgelerinden volkanik cüruflar getirerek, üretim yapıyoruz. Benzerlerinden farkı, kullanılan gübrede yüzde 80, suda ise yüzde 90'a varan tasarruf sağlaması, geri dönüşümlü bir sistem olması. Üretim verimi açıdan kokopitten yapılan üretimde dönüm başına 45,50 tonluk üretim yapmak mümkünken, bu sistemde 50-55 tona çıkabiliyor. Kurulum maliyeti açısından, üretim verimliliği açısından da avantajlı. En parlak yanı ithalata olan bağımlılığı ortadan kaldırılıp, yerli olması" dedi.

"Yenilikçi uygulamaların önü açılacak"

Başkan Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi ile tarımda yenilikçi uygulamaların önünü açacaklarını ifade ederek, "İnşallah bu yolla kent tarımının desteklenmesinde çığır açılmış olacak. İklim krizi sebebiyle verimli toprakların azalması, yağış rejimlerindeki değişkenlikler, büyük çaplı afetlerin yaşanması dolayısıyla ciddi anlamda tarımsal üretim güçlükleri ortaya çıkıyor. Diğer yandan suya duyulan ihtiyacı düşündüğünüzde, böyle bir sistemin su kullanımında ortaya çıkardığı tasarrufun çığır açıcı olduğunu ifade etmek gerekiyor" diye konuştu.

Hasat programına, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Özden Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Darıca Belediyesi Başkanvekili İsmail Ramazanoğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile belediye yetkilileri katıldı.

İHA