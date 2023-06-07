İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tartıştığı Şahıs Tarafından Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

Kocaeli’de oto yıkamacıda yaşanan kavga neticesinde iş yeri sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından arabayla kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Tartıştığı Şahıs Tarafından Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

07 Haziran 2023 Çarşamba 12:34

  Olay, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkamacının sahibi Abdürrahim Bozboğa ile ismi öğrenilemeyen şahıs arasında tartışma başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Abdürrahim Bozboğa’nın yumruğu karşısında şahıs yanındaki bıçakla Bozboğa’yı kalbinden bıçakladı. Yaralanan Abdürrahim Bozboğa kanlar içerisinde yere yığılırken şahıs ise arabayla bölgeden uzaklaştı. Sesleri duyan mahalle sakinleri, olay yerine koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Abdürrahim Bozboğa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedeni morga kaldırılmak üzere hastaneye götürüldü. 
  Cinayet Büro dedektifleri olay yerinde incelemelerde bulunurken kaçan şahsı yakalamak için soruşturma başlatıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
(VİDEOLU) E-5'Te Çekicinin Çarptığı Yayanın İki Bacağıda Kırıldı (VİDEOLU) E-5'Te Çekicinin Çarptığı Yayanın...
Başkan Çiftçi’ye Şampiyonluk Teşekkürü Başkan Çiftçi’ye Şampiyonluk Teşekkürü
Çocuk Korosunun Konseri Tam Not Aldı Çocuk Korosunun Konseri Tam Not Aldı
Çayırova'nın Gençlik Merkezi Yükseliyor Çayırova'nın Gençlik Merkezi Yükseliyor
Çiftler Artık Düğünlerinde Geleneksel Dansı Tercih Ediyor Çiftler Artık Düğünlerinde Geleneksel Dansı...
Yağmura Yakalanmak İstemeyen Vatandaşlar Hafta Sonunu Evde Geçiriyor Yağmura Yakalanmak İstemeyen Vatandaşlar Hafta...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

(VİDEOLU) E-5'Te Çekicinin Çarptığı Yayanın...
Gebze ilçesinde E-5 üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çekici çarptı. Metrelerce savrulan...

Haberi Oku