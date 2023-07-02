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Tatilciler Dönüş Yolunda

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı trafik hakim.

Tatilciler Dönüş Yolunda

02 Temmuz 2023 Pazar 06:21

  9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, bugün itibariyle dönüş yolculuğuna başladı. Akıcı trafiğin hakim olduğu TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zaman zaman meydana gelen trafik kazaları ve araç arızaları trafiğin aksamasına sebep olabiliyor. Otoyolda trafik akıcı seyrederken, yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 kara yolunda da trafiğin akıcı şekilde ilerlediği gözleniyor. Trafik akışının zaman zaman yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için mesai harcıyor. 


İHA
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