Tatilciler Dönüş Yolunda

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, bugün itibariyle dönüş yolculuğuna başladı. Akıcı trafiğin hakim olduğu TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zaman zaman meydana gelen trafik kazaları ve araç arızaları trafiğin aksamasına sebep olabiliyor. Otoyolda trafik akıcı seyrederken, yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 kara yolunda da trafiğin akıcı şekilde ilerlediği gözleniyor. Trafik akışının zaman zaman yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için mesai harcıyor.

İHA