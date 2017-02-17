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Tatoğlu Babasını Kaybetti!

Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Köksal Tatoğlu babasını kaybetti.

Tatoğlu Babasını Kaybetti!

17 Şubat 2017 Cuma 11:51

 AK Parti Gebze İlçe Başkan yardımcısı Köksal Tatoğlu'nun babası Ensar Tatoğlu (94) yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, CHP Gebze eski belediye meclis üyesi Baki Tatoğlu ve Gebze Zabıta Başkomseri Barış Tatoğlu'nun babaları Ensar Tatoğlu, bir haftadır yoğun bakımdaydı. Ancak baba Tatoğlu yapılan tedavilere rağmen kurtarılamadı. cenazesi yarın Gebze Çoban Mustafa Paşa camiinde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Gebze'de toprağa verilecek.

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