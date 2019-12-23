Tavşancıl evleri restore edilecek

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göreve geldiği günden bu yana sürekli Aşındırdığı Ankara ziyaretlerinin meyveleri tek tek alınmaya başlanıyor. Başkan Şayir’in en son iki hafta önce ziyaret ettiği Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin sonucunda müjdeli haber geldi.

15 TARİHİ EV RESTORE EDİLECEK

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaptığı açıklama da “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemize güzel projeler kazandırmak için Aşındırdığımız Ankara ziyaretlerimiz sonrası müjdelerimizi tek tek halkımızla paylaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle Tavşancıl’da ki tarihi evlerimiz ile ilgili yaptığımız görüşmeler ve sunduğumuz projeler sonrası önceki gün müjdeli haber geldi. Bakanlığımız Tavşancıl’ın eski tarihi dokusunu korumak adına mahallemizde bulunan ve kaderine terk edilen 15 tarihi evimizi restore etmek için sunduğumuz projemizi onayladı. Restorasyon projeleri İl Kültür Müdürlüğü’ne gidecek ardından da Kültür ve Turizm Bakanlığı evlerin restorasyonu ile ilgili start verecek. İnşallah birkaç ay içersinde restorasyon çalışmaları başlayacak ve Tavşancılımız eski tarihi ve mistik konumuna kavuşarak bölgenin turizm merkezi olacaktır.”dedi.



















