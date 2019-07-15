Tavşancıl’a PTT Şubesi açılıyor

HAKLI TALEP KARŞILIK BULDU

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir geçtiğimiz günlerde PTT Kocaeli Baş Müdürü Adnan Sert ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut’u makamında ağırladı. Yapılan ziyarette Başkan Hamza Şayir ve İlçe Başkanı Osman Akbulut, Tavşancıl Mahallesi’ne PTT şubesi açılması noktasında talepte bulundu. Ziyaret sonrası Dilovası Belediyesi, PTT Şubesinin açılması için bürokratik süreci başlattı. AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ise bürokratik sürecin hızlandırılmasını sağladı. Yapılan girişimler neticesinde PTT Genel Müdürlüğü Tavşancıl’a PTT şubenin açılması talimatını verdi.

PTT TAVŞANCIL ŞUBESİ HAYIRLI OLSUN

Halkın toplumsal istek ve taleplerini yerine getirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Şayir; “Halkımızın kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarından daha hızlı ve daha kolay faydalanabilmesi için Belediye olarak sürekli girişimlerimiz olacak. Seçim sürecinde ve görev sürem dâhilinde yapmış olduğumuz ziyaretlerde Tavşancılda yaşayan vatandaşlarımızın ortak talebi Tavşancıl Mahallemizde bir PTT şubesi açılmasıydı. Bizde, Dilovası Belediyesi olarak mahallemizde şube açılması noktasın da gerekli girişimleri yaptık. Yaptığımız girişimler sonrası AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ve İlçe Başkanımız Osman Akbulut’un süreci yakından takip etmesi sonucunda kısa sürede şube açılması onayını aldık. Seçimlerde halkımıza anlattığımız gibi “üçlü olsun güçlü olsun” mantığıyla hareket ederek İlçe Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Hükümetimiz ile ortak çalışarak hizmetlerin ilçemize gelmesini sağlayacağız. PTT Tavşancıl Şubesinin mahallemize kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

HALKIMIZIN TALEPLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ

Tavşancıl’a yaptığımız ziyaretlerde orada yaşayan vatandaşlarımızın ortak talebi PTT şubesinin açılması isteği olduğunu belirten AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut; “ İlçemizde halkımız ile sürekli olarak bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak çözümü noktasında gerekli girişimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanımız ile birlikte yapmış olduğumuz ziyaretlerde mahalle sakinlerimizin ortak talebi PTT şubesi açılması noktasında girişim yapılmasıydı. Belediye Başkanımızın, bizlerin ve AK Parti İl Başkanımız Mehmet Elibeş’in destekleri ile bu talebi çözümünü gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi. Seçim sürecinde ve görev sürem dâhilinde yapmış olduğumuz ziyaretlerde vatandaşlarımızın ortak talebi Tavşancıl Mahallemizde bir PTT şubesi açılmasıydı. Bizde Dilovası Belediyesi olarak mahallemizde şube açılması noktasın da gerekli girişimleri yaptık. Yaptığımız girişimler esnasında AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ve İlçe Başkanımız Osman Akbulut’un süreci yakından takip etmesi sonucunda kısa sürede şube açılması onayını aldık. Seçimlerde halkımıza anlattığımız gibi “üçlü olsun güçlü olsun” mantığıyla hareket ederek İlçe Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Hükümetimiz ile ortak çalışarak İlçemize hizmet gelmesi noktasında koordinasyon halinde çalışma yaparak projelerimizi bir bir kısa sürede hayata geçireceğiz. PTT Tavşancıl Şubesi Mahallemize kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.