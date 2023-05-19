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TCG Gurbet Hücumbotu İzmit'te

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TCG Gurbet Hücumbotu Kocaeli'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

TCG Gurbet Hücumbotu İzmit'te

19 Mayıs 2023 Cuma 12:36

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sebebiyle TCG Gurbet Hücumbotu İzmit Yat Limanında vatandaşların ziyaretine açıldı. 1987 yapımı olan ve hala faaliyette olan gemi, ziyaretçilere tanıtıldı. Gemiyi merak ettiğini söyleyen Batuhan Taha Büyükdeniz, "Okullar tatil olunca gemiyi ziyaret etmeye geldim. Gemiyi ilk defa gezdim, çok  merak ettim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.  
 
  "Gençlerimizin görmesi için gemimizi getirmişler" 
  Oğluyla gemiyi gezmeye gelen Emrah Akdemir, "Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız. Gurbet gemimizi ziyarete geldik. Sağ olsunlar gençlerimizin görmesi için gemimizi getirmişler. Biz de oğlumla beraber gemiyi gezdik" diye konuştu.  
 
   "Atatürk gibi bir deha böyle bir günü armağan etti" 
  19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Rahmi Atak ise "Bugün Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün. Çocuklarımızı müzelere ve gemileri gezdirip milli duyguları aşılamak istedik. Atatürk gibi bir deha böyle bir günü armağan etti, biz de kendi ve dünya çocuklarına armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı. 


İHA
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KocaeliGebzeEskihisarİzmit
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