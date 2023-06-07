Tepecik Mahalle Konağı hızla yükseliyor

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK
Belediye Başkanı Şayir’in mahallelerde ki vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya, sosyal anlamda insanları biri birine yakınlaştırmaya ve kültürlerini korumaya yönelik başlattığı mahalle konakları projesinin bir yenisi Tepecik Mahallesi’nde yükseliyor.
ESERLER İLE YÜKSELEN ŞEHİR
Projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Şayir, yaptığı paylaşımda; “Seçim Beyannamemizde söz verdiğimiz gibi… Dilovamız’a değer katacak projelerimiz bir bir hayat buluyor! 20 gün önce temelini attığımız 'Tepecik Mahalle Konağımız' hızla yükselmeye devam ediyor. Eserler ile Yükselen Şehir Dilovası” dedi.