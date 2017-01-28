Terminal esnafı Karla Mücadele Ediyor!

İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Gebze Şehirlerarası Otobüs Terminalinde oluşan kar birikintileri ve buzlanmaya karşı Terminal Esnafı da boş durmuyor. Kar yağışının ilk başladığı saatlerde kendi imkânlarıyla yazıhanelerin önünü temizleyen ekipler, daha sonra Gebze Belediyesi’nden talep de bulunarak ekip istediler. Gebze Belediyesi de bu ekibi olumlu karşılayarak terminal içinde kar temizleme çalışmaları yaptılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Terminal Dernek Başkanı Mehmet Kızılkanat, vatandaşların sıkıntı yaşamaması, Otobüslerin buzlanmadan etkilememesi için ilk anlardan itibaren çalıştıklarını ifade ederek Gebze Belediyesi’ne de desteği için teşekkürlerini iletti.



Ömür KAVRAN