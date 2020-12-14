banner561
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tırla çarpışan aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Tırla çarpışan aracın sürücüsü yaralandı

14 Aralık 2020 Pazartesi 13:45

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi D-100 kavşağı Ankara istikametinde M.Ş. idaresindeki 41 AEG 827 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden H.K. yönetimindeki 17 TA 755 plakalı tırla henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıyık: ‘Daha modern bir Darıca için çalışıyoruz’ Bıyık: ‘Daha modern bir Darıca için çalışıyoruz’
Büyükakın, Kandıra’daki 52 milyon TL’lik iki yatırımı inceledi Büyükakın, Kandıra’daki 52 milyon TL’lik iki...
Gebze’nin Sıfır Atık’ta Kasım Karnesi Gebze’nin Sıfır Atık’ta Kasım Karnesi
Evde çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi Evde çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
Darıcalılar sordu, Başkan Bıyık cevapladı Darıcalılar sordu, Başkan Bıyık cevapladı
Köseköy köy fırını hizmete açıldı Köseköy köy fırını hizmete açıldı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Bıyık: ‘Daha modern bir Darıca için çalışıyoruz’
Prestij cadde uygulamaları kapsamında Darıca’da çöp konteynırlarının yer altına alınması çalışmaları...

Haberi Oku