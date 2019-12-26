banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tiyatro okulunda eğitimler başladı

Çayırova Belediyesi Tiyatro Okulu’nda teorik ve uygulamalı eğitimler başladı.

Tiyatro okulunda eğitimler başladı

26 Aralık 2019 Perşembe 10:05

Hale Üstün, Hakan Güneri ve Behruz Firuzment gibi usta tiyatrocuların nezaretinde eğitimlerin başladığı ilk haftada yoğun talep gören Tiyatro Okulu,  gençlerin sanatsal alanda gelişmelerine  önemli katkı sunacak.

Doğaçlama, sahne çalışması, grup içi iletişim egzersizleri, hareket , beden dili kullanımı, uyum ve ifade egzersizleri, koordinasyon, konsantrasyon , odak çalışması, zaman ve mekan kullanımı, yaratıcı süreç ve araştırma teknikleri, dinlenme egzersizleri, doğru nefes kullanım teknikleri, artikülasyon egzersizleri gibi eğitim ve beceri teknikleriyle gençlerin ve kadınların yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Tiyatro Okulu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde kış mevsimi boyunca eğitimlerine devam edecek. Çayırova Belediyesinin bu alanda verdiği eğitimlerden çok memnun olduklarını ifade eden kursiyerler, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür ettiler.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Lokman Ayva’dan Başkan Çiftçi’ye ziyaret Lokman Ayva’dan Başkan Çiftçi’ye ziyaret
Darıcalı minikler eğlenerek öğreniyor Darıcalı minikler eğlenerek öğreniyor
Çayırova’da parklar yenileniyor Çayırova’da parklar yenileniyor
Darıca’da 106 parkta yenileme çalışması Darıca’da 106 parkta yenileme çalışması
Çiftçi ’den mimar ve mühendislere ziyaret Çiftçi ’den mimar ve mühendislere ziyaret
Başkan Şayir’den KEDFE’ye ziyaret Başkan Şayir’den KEDFE’ye ziyaret
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Lokman Ayva’dan Başkan Çiftçi’ye ziyaret
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Hukuk...

Haberi Oku