Tiyatro okulunda eğitimler başladı

Hale Üstün, Hakan Güneri ve Behruz Firuzment gibi usta tiyatrocuların nezaretinde eğitimlerin başladığı ilk haftada yoğun talep gören Tiyatro Okulu, gençlerin sanatsal alanda gelişmelerine önemli katkı sunacak.

Doğaçlama, sahne çalışması, grup içi iletişim egzersizleri, hareket , beden dili kullanımı, uyum ve ifade egzersizleri, koordinasyon, konsantrasyon , odak çalışması, zaman ve mekan kullanımı, yaratıcı süreç ve araştırma teknikleri, dinlenme egzersizleri, doğru nefes kullanım teknikleri, artikülasyon egzersizleri gibi eğitim ve beceri teknikleriyle gençlerin ve kadınların yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Tiyatro Okulu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde kış mevsimi boyunca eğitimlerine devam edecek. Çayırova Belediyesinin bu alanda verdiği eğitimlerden çok memnun olduklarını ifade eden kursiyerler, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür ettiler.







