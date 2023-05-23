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TKDK Kocaeli’nde Destek Ofisi Açıyor

Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kocaeli’nde (IPARD) Destek Ofisi kuruyor.

TKDK Kocaeli'nde Destek Ofisi Açıyor

23 Mayıs 2023 Salı 15:47


Kocaeli’nde açılacak TKDK Destek Ofisi binasının kurulması hakkında istişarelerde bulunmak üzere Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret eden TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal TUNÇ, IPARD programı ve verilecek destekler hakkında bilgi verdi. 


Avrupa Birliği'nin aday ve potansiyel aday ülkelerde destek olmak amacıyla oluşturduğu IPARD programı kapsamına Kocaeli’nin de dahil edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Vali Seddar Yavuz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (IPARD) TKDK Destek Ofisinin ilimiz ve bölgemiz tarımına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

 

İlimizde açılacak olan TKDK destek bürosu ile vatandaşlarımızın daha doğru bilgi alacağına vurgu yapıp, Vatandaşlarımızı bu desteklerden yararlanmaya davet eden Vali Yavuz; “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere Kocaeli İl Koordinatörlüğünün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, ilimizdeki tüm çiftçi ve üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum.  2023 yılı içerisinde IPARD III programı çağrıları yetkili mercilerce yayınlanacak olup, bu doğrultuda ilimizde de proje kabul işlemleri yapılmaya başlayacaktır.” diyerek hayırlı olması temennilerinde bulundu. 


TKDK; kırsal bölgelerde tarım ve tarımsal sanayi alanındaki faaliyetler ile geçimini sağlayan kişilere ve toplumlara, daha iyi koşullar altında yaşayıp daha iyi faaliyetlerde bulunulabilmesi için sunulan teşviklerdir. Yapılan maddi ve manevi yardımlarla birlikte kırsal alanlarda kalkınma sağlanması ve yapılan faaliyetlerden maksimum fayda elde edilmesi sağlanacaktır.


TKDK destek oranları, kişilerin/işletmelerin yapacakları yatırımların büyüklüğüne göre değişmektedir. TKDK projeleri kapsamında yatırımcılara 3.000.000 EURO’ya kadar %50 ile %75 oranları arasında hibe desteği sunulacaktır. Ayrıca yapılacak olan yatırımlarda KDV ve ÖTV muafiyeti sağlanacaktır.

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