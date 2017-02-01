Geçtiğimiz haftalarda kurulan S.S. Dilovası Servisçiler Kooperatifi çalışmalarına tanışma ziyaretleri ile başladı. Yönetim olarak ilk ziyaretlerini Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a gerçekleştirdi. Başkan Toltar’a yaptıkları çalışmalar ve ileri ki süreçte yapacakları çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Başkan Taşdemir, Dilovası sanayi bölgesi olması nedeniyle servisçilik konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu kurulan bu dernek ile Dilovası’nda ki servisçilik sektörünün gelişmesi için bir çatı altında toplandıklarını belirterek, yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde çalışmak istediklerini söyledi. Başkan Taşdemir, ayrıca misafirperverliğinden dolayı Başkan Toltar’a teşekkür etti.
Toltar Servisçiler Derneğini Ağırladı
Geçtiğimiz haftalarda Dilovas’nda kurulan, Dilovası Servisçiler Kooperatifi başkanı Kasım Taşdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a tanışma ziyaretlerinde bulundular.
Geçtiğimiz haftalarda kurulan S.S. Dilovası Servisçiler Kooperatifi çalışmalarına tanışma ziyaretleri ile başladı. Yönetim olarak ilk ziyaretlerini Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a gerçekleştirdi. Başkan Toltar’a yaptıkları çalışmalar ve ileri ki süreçte yapacakları çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Başkan Taşdemir, Dilovası sanayi bölgesi olması nedeniyle servisçilik konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu kurulan bu dernek ile Dilovası’nda ki servisçilik sektörünün gelişmesi için bir çatı altında toplandıklarını belirterek, yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde çalışmak istediklerini söyledi. Başkan Taşdemir, ayrıca misafirperverliğinden dolayı Başkan Toltar’a teşekkür etti.