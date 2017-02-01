İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Toltar Servisçiler Derneğini Ağırladı

Geçtiğimiz haftalarda Dilovas’nda kurulan, Dilovası Servisçiler Kooperatifi başkanı Kasım Taşdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a tanışma ziyaretlerinde bulundular.

Toltar Servisçiler Derneğini Ağırladı

01 Şubat 2017 Çarşamba 21:15

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER VERDİLER

Geçtiğimiz haftalarda kurulan S.S. Dilovası Servisçiler Kooperatifi çalışmalarına tanışma ziyaretleri ile başladı. Yönetim olarak ilk ziyaretlerini Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a gerçekleştirdi. Başkan Toltar’a yaptıkları çalışmalar ve ileri ki süreçte yapacakları çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Başkan Taşdemir, Dilovası sanayi bölgesi olması nedeniyle servisçilik konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu kurulan bu dernek ile Dilovası’nda ki servisçilik sektörünün gelişmesi için bir çatı altında toplandıklarını belirterek, yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde çalışmak istediklerini söyledi. Başkan Taşdemir, ayrıca misafirperverliğinden dolayı Başkan Toltar’a teşekkür etti.

SEKTÖRE KALİTE KATACAKTIR

Başkan Toltar’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlçemizde servis sektöründe ekmek yiyen arkadaşlarımızın hem sektörlerinin gelişmesi hemde birlik ve beraberliklerinin sağlanması için bir araya gelerek kurdukları böyle bir derneğin başta ilçemize ve sektörüne katkı sağlayacağını düşünerek yönetim ve üyelerini tebrik ediyorum. Dilovası Belediyesi olarak elimizden geldiğince servisçi dostlarımızın çalışmalarına katkı sunmak isteriz. Sektörün gelişmesi yanında ilçemizde organize olmaları bizim içinde önemlidir. Kurulan bu çatı ile sektörde önemli bir gelişmenin sağlanacağını düşünerek tekrar başkan Taşdemir ve yönetimine hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiçayırovaDaricaBelediyeKocaeliEğitimKartepeKaramürselBallıkayaMuallimköyDerince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Okullarda Onarım Çalışmaları Okullarda Onarım Çalışmaları
Başkan Demirci, Semt Pazarını Gezdi! Başkan Demirci, Semt Pazarını Gezdi!
İŞKUR Personellerine Seminer İŞKUR Personellerine Seminer
Kamyon sürücüsü tutuklandı! Kamyon sürücüsü tutuklandı!
Yollara Parke Onarımı! Yollara Parke Onarımı!
Dilovası'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı Dilovası'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Yukarı Çık

Okullarda Onarım Çalışmaları
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitime verdiği destek devam ediyor.

Haberi Oku