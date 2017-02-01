Toltar Servisçiler Derneğini Ağırladı

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER VERDİLER



Geçtiğimiz haftalarda kurulan S.S. Dilovası Servisçiler Kooperatifi çalışmalarına tanışma ziyaretleri ile başladı. Yönetim olarak ilk ziyaretlerini Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a gerçekleştirdi. Başkan Toltar’a yaptıkları çalışmalar ve ileri ki süreçte yapacakları çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Başkan Taşdemir, Dilovası sanayi bölgesi olması nedeniyle servisçilik konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu kurulan bu dernek ile Dilovası’nda ki servisçilik sektörünün gelişmesi için bir çatı altında toplandıklarını belirterek, yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde çalışmak istediklerini söyledi. Başkan Taşdemir, ayrıca misafirperverliğinden dolayı Başkan Toltar’a teşekkür etti.

SEKTÖRE KALİTE KATACAKTIR

Başkan Toltar’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlçemizde servis sektöründe ekmek yiyen arkadaşlarımızın hem sektörlerinin gelişmesi hemde birlik ve beraberliklerinin sağlanması için bir araya gelerek kurdukları böyle bir derneğin başta ilçemize ve sektörüne katkı sağlayacağını düşünerek yönetim ve üyelerini tebrik ediyorum. Dilovası Belediyesi olarak elimizden geldiğince servisçi dostlarımızın çalışmalarına katkı sunmak isteriz. Sektörün gelişmesi yanında ilçemizde organize olmaları bizim içinde önemlidir. Kurulan bu çatı ile sektörde önemli bir gelişmenin sağlanacağını düşünerek tekrar başkan Taşdemir ve yönetimine hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.