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'' Trafik Sorunu Ne Zaman Çözülecek ?''

Gebze uzun zamandır trafik sorunun çözülmesini bekliyor..

'' Trafik Sorunu Ne Zaman Çözülecek ?''

24 Mart 2017 Cuma 13:53



Çoğu okuyucumuz hep aynı şeyleri söylüyor '' Trafik Sorunu Ne Zaman Çözülecek ?''
Gelişmekte olan ve sanayi bakımından büyük önem taşıyan Gebzemizin trafik sorununu hala çözememesi malesef üzücü bir durum.Vatandaşların şikayet ettiği diğer konu ise tır ve kamyon sürücülerinin yüksek hızla gitmesi. 


Öncelikle konuya şöyle bir açıklık getirelim...


Tır veya kamyon şoförlerinin bağlı oldukları firmalara göre günlük çıkması gereken bir sefer sayısı var. Örn; Gebze-Kadıköy arasında gün içinde 3 kez gidip gelmeleri gerekiyor. Bellirli bir saatte orda olmaları lazım aksi taktirde işler yavaşlıyor işveren şoförün canını okuyor. Bu durumda da trafiğin biraz rahatladığı saatler de  tır veya kamyon sürücüleri hız yapıyor.   Bu hem kazaya sebebiyet veriyor hemde tepki uyandırıyor. Yani çoluk çocuğunun rıskı için işlerini yetişrmeye çalışan .çoğu sürücü hem kendini hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokuyor. Öte yandan saatler boyunca trafikte saatlerce kalıp sıcak soğuk demeden yeri geldiğinde belki yemek bile yiyemeden bekliyorlar. Akşamları evlerine gidip erkenden uyumak dinlenmek isteseler bile trafik sorunu akşamda onları bundan alıkoyuyor. Sabahın erken saatlerinde yollara çıkan ve akşamın geç vaktinde dönen sürücülerin yaşam kaliteleride düşüyor. 

Şöyle düşünün 

Sabah 6 'da kalkıyorsunuz işe gidiyorsunuz 10 dakikalık mesafe için saatlerce bekliyorsunuz. İşveren teslimatı yapamadığınız için sizi arıyor ki aramasa bile siz kendinizi suçlu hissedeceksiniz. Ardından yemek yiyemiyorsunuz , tuvalete gidemiyorsunuz hava çok sıcak yada çok soğuk siz bütün gün o yolda bekliyorsunuz. İşten çıkmanız söz konusu olamıyor evde çocuklarınız var maddi geliriniz yok eviniz kira diyelim..
Akşam oluyor iş bitti eve gideceksiniz yine trafikte takılıyorsunuz geç saatte evinize dönüyorsunuz sabah yine aynı şekilde erkenden kalkıp aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Yeri geliyor iş bitmediği için tatilde yapamayanlar var aralarında... Çoğunun maddi durumları belli tatil yapmak istiyorlar diyelim en doğal hakları tabi  ama yapmazlarsa 50 lira fazla kazanacaklar ve gerçekten aralarında bu paraya ihtiyacı olanlar var.  Her günü böyle geçen bir adamın psikolojik durumu sağlık durumu nekadar iyi olabilir.

Bunları baz alırsak yollardaki kazalarının çoğunun olmasına davetiye çoktan çıkmış görünüyor. Büyük resme odaklanalım kamyon tır sürücülerine kızmaktanda trafik sorununu çözmek için neler yapabiliriz bunları düşünelim 
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