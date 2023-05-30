İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trafikte Yaya Güvenliği İçin Önemli Çalışma

- Trafikte yaya güvenliği için önemli çalışma

Trafikte Yaya Güvenliği İçin Önemli Çalışma

30 Mayıs 2023 Salı 10:27

Kocaeli'de başta okul yolları olmak üzere yapılan çalışmalarla yayaların güvenliği ön planda tutuluyor. Bu çerçevede, yaya geçitlerine "Önce Yaya" zemin işaret ve sembolleri koyuluyor.   
  Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için birçok ulaşım projesini hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafikte yayalara karşı farkındalık oluşturmak için özel yaya yolları tasarladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yaya yollarını yeniliyor. Büyükşehir ekiplerince 12 ilçede okul önlerinden başlayarak tüm yaya yollarının düzenli bakımı yapılıyor. Özellikle öğrencilerin okullara giriş çıkışlarının güvenliği için yaya geçitlerine "Önce Yaya" zemin işaret ve sembolleri koyuluyor. Yaya yollarına ekstra araçların geldiği yönde insan figürleri olan “Önce Yaya” yazıları yazıldı. Ekipler bu yılbaşından itibaren bin 615 metrekare yaya yolu boyadı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Körfezi'nde Korkutan Kimyasal Reaksiyon İzmit Körfezi'nde Korkutan Kimyasal Reaksiyon
(VİDEOLU) İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı (VİDEOLU) İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı
Tır Köprüye Çarptı, 8 Araç Hasar Gördü Tır Köprüye Çarptı, 8 Araç Hasar Gördü
(VİDEOLU) Düğün Gününde Gelin Ve Damat 15 Dakika Da Kalsa Oy Vermeye Yetişti (VİDEOLU) Düğün Gününde Gelin Ve Damat 15 Dakika...
HALAMI 26. VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE KURUCUSU OLDUĞU İKTAV KÜTÜPHANESİNDE RAHMETLE ANDIK HALAMI 26. VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE KURUCUSU OLDUĞU...
(VİDEOLU) Belediye Otobüsü İle Çarpışan Otomobil Paramparça Oldu (VİDEOLU) Belediye Otobüsü İle Çarpışan Otomobil...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

İzmit Körfezi'nde Korkutan Kimyasal Reaksiyon
- Gemiden indirilen alüminyum fosfit limanda reaksiyona girip tutuştu, zehirli gaz şehre yayıldı

Haberi Oku