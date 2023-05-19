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Tuhafiye Dükkanındaki Cinayetle İlgili Lise Öğrencisi Tutuklandı

Körfez ilçesinde işlettiği tuhafiye dükkanında göğsünden vurularak öldürülen yaşlı adamın katil zanlısının şüphelisi 17 yaşındaki lise öğrencisi çıktı. Olaya ilişkin abi kardeş gözaltına alınırken, lise öğrencisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuhafiye Dükkanındaki Cinayetle İlgili Lise Öğrencisi Tutuklandı

19 Mayıs 2023 Cuma 12:23

  Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi üzerinde bulunan tuhafiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki dükkan işletmecisi Şefik Kaya, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Kaya kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Şefik Kaya'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan araştırma neticesinde olaya ilişkin 17 yaşındaki lise öğrencisi E.K. ile abisi D.K. (23) yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
  Olayın 2 yıl önce Şefik Kaya ile şüpheliler arasında pazar yerinde tezgah açma meselesi sebebiyle husumet olması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.  




İHA
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