TÜPRAŞ’A TOLGA PAPAKÇI ADAY

Kocaeli’nin ve Körfez’in tanınmış isimlerinden olan; birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif bir şekilde vazife yapan; güler yüzlü- bey efendi- çalışkan kişiliği ile bilinen Tolga Papakçı; Petrol İş Sendikası TÜPRAŞ İş yeri Temsilciliği’ne aday olduğunu açıkladı. Oluşturduğu ekip arkadaşlarıyla birlikte hareket eden ve bin 700’e yakın kişinin oy kullanma hakkının olduğu iş yeri seçimlerine hazırlanan Papakçı, oy kullanacak işçilere seslendi:





İŞÇİ DEMOKRASİSİ SÖZÜMDÜR

Papakçı yaptığı açıklamada; “ Arkadaşlar bizler emeğinden başka satacak bireyi olmayan işçileriz. Her işçi, sendikada konuşabilmeli, karar mercilerine etki edebilmelidir. Sendika yönetimleri şeffaf olmalı, işçiye hesap vermelidir. Sendikal mücadelede yeni bir anlayış için adayım! İŞÇİ DEMOKRASİSİ en temel sözümdür. Sendika içi demokrasiyi eksiksiz bir şekilde uygulayacağıma söz veriyorum. Tüm sendikal organlarda ve tüm bölümlerde eşit temsil ilkesini uygulayacağıma söz veriyorum. Bağlı olduğumuz Kocaeli Şube ile olan her diyaloğu şeffaf bir şekilde bütün işçi arkadaşlara açıklayacağıma söz veriyorum. Bu saatten sonra kimliğimi bir kenara bırakarak hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmayacağıma söz veriyorum.

MÜCADELE DE KASTIM KAVGA DEĞİL

Ben TÜPRAŞ’taki işçi kardeşlerime, abilerime ‘mücadele’ kelimesini hatırlatmak istiyorum. Bu olmadan bir yere varamayız. Bugün sahip olduğumuz bütün haklar geçmişte bizim gibi işçiler mücadele ettiği için var. Emeklilik hakkı, sigorta, 8 saat çalışma. TÜPRAŞ işçisinin Yüksek Hakeme gitmeden önceki hakları... Şimdi ise elimizde olanı bile kaybediyoruz. Mücadeleden aldığımız rüzgarla, mücadeleci ruhla TİS taslağı hazırlanırken neleri değiştirebileceğimizi düşünsenize. Mücadeleden kastım kavga dövüş değil. Bir araya gelerek yan yana durarak kendi çıkarımız için ne yapacağımıza birlikte karar vermek. Destek verin hep birlikte kazanalım!” dedi.