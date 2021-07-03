İlklere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi’ni, Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı ORMANYA’da kurdu. Tanıtımı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yaptığı Orman Kütüphanesinde ses çıkarmak sadece doğa canlılarına serbest.

Bir kütüphane düşünün ve bu kütüphane ormanın içinde. İnsanların kitap okurken yüksek sesle konuşması yasak, doğal canlıların yüksek ses çıkarması serbest. Bu kütüphane Türkiye’de birçok projeye öncülük yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kuruldu.

TÜRKİYE’DE İLK

İlklere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi’ni kurdu. Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı ORMANYA’da hayata geçirilen ‘Orman Kütüphanesi’ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle tanıtıldı. Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaelİ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal medya fenomenleri ve vatandaşlar katıldı.

“KARTEPE’YE DEĞER KATACAK”

Kartepe’nin doğa turizmi açısından önemli bir ilçe olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman; “Bugün çok heyecanlıyım. Bizim için ORMANYA çok önemli. Kentimize önemli bir değer katıyor. Türkiye’nin ilk orman kütüphanesi ORMANYA’da ilçemizde açılıyor. Başkanımıza ilçemize verdiği değer ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.





“TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Kütüphanenin Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Orman kütüphanemizi açmak için bir aradayız. Kütüphanede 21 bölüm bulunuyor. Bunların içerisinden 10’u yürüyüş yolunda ömrünü tamamlayan çınar ağaçlarından yapıldı. Burada herkes susacak, kuşlar konuşacak. Güzel bir çalışma oldu. Çocuklarımızla, emeklilerimizle bir araya gelip doğa içerisinde kitap okuma fırsatı bulacağız. Türkiye’nin ilk orman kütüphanesini ORMANYA’da açmış oluyoruz. Tüm kitapseverleri doğa içerisinde kitap okumak için ORMANYA’ya davet ediyorum” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından yaralı olarak ORMANYA’ya getirilen ve tedavi süreci tamamlanan 4 baykuş da doğaya salındı.

ORMANYA’NIN DERİNLİKLERİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü’nce kurulan Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi 200 kişi kapasiteli. Pandemi dönemi sonrası konsepte uygun, rekreasyon açısından özgün olan Orman Kütüphanesi’nde ses çıkarmak sadece doğa canlılarına serbest. Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan orman kütüphanesinin yeri de özel seçildi. Ön araştırmalar ve alan keşiflerinin ardından Orman Kütüphanesi için Ormanya’nın içerisinde sakin ve ağaçların gölgesinde bir alan bulundu.

2 BİNDEN FAZLA KİTAP

1 Ana Meydan, Meşe, Gürgen ve Kayın adı verilen 3 okuma salonundan oluşan Orman Kütüphanesinin içerisinde Hamak, Armut Oturma Grubu, Amfi, Banklar, Salıncak, Sallanan Sandalye ve Yüksek File alanı bulunuyor. Kitapseverler için konforlu okuma alanlarının oluşturulduğu Orman Kütüphanesinde 10 adet oyma ağaç kitaplık ve 11 adet butik kitaplık bulunuyor. ORMANYA’nın kendi imkanlarıyla yaptığı kitaplıklar için İzmit Yürüyüş Yoluna Selim Sırrı Paşa tarafından diktirilen ve zamanla ömrünü tamamlamış asırlık çınar ağaçları kullanıldı. Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesinde aktüel yayınlardan, romana 21 farklı kategoride 2 bini aşkın kitap bulunuyor.