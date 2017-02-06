İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÜÇ YILDIZ ELEKTRİK AÇILDI

Üç Yıldız Elektrik Plan Proje Taahhüt Tesisat hizmete açıldı.

ÜÇ YILDIZ ELEKTRİK AÇILDI

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:34

 Üç yıldız Elektrik Plan Proje Taahhüt Tesisat, Güzeller Mahallesi, 910 Sokakta hizmete açıldı. Ak Parti Eski ilçe gençlik kolları yöneticisi Musa Yıldız'ın ve kardeşi Yunus Emre Yıldız'ın sahipliğini yaptığı Üç Yıldız Elektrik'in açılışında Ak Parti Gebze İlçe başkanı Hasan Soba, Gebze eski Müftüsü Arif Apaydın, Gebze ilçe yöneticisi Mustafa Çelikbilek, Murat Yelek, Hasan Özdemir, Seyit Katipogulları, Gebze Belediye meclis üyesi Kerim Büyükgöz, Ak Parti Eski ilçe Genclik Kollari Yöneticileri Kemal Külte, Zafer Albayrak, Cemal Kurt, Selim Karakiprik, Soner Şahin ve sevenleri katılarak hayırlı olsun dileğinde bulundular.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da geri dönüşüm hamlesi Darıca'da geri dönüşüm hamlesi
Darıca'da 'Geri Dönüşüm'! Darıca'da 'Geri Dönüşüm'!
Silahlı Saldırı: 1 Yaralı Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
GESMEK EĞİTİMCİLERİNE SEMİNER! GESMEK EĞİTİMCİLERİNE SEMİNER!
METRO İLK 'GEBZE' de! METRO İLK 'GEBZE' de!
‘’SP UMRE ZİYARETİNDE BULUNDU’’. ‘’SP UMRE ZİYARETİNDE BULUNDU’’.
Yukarı Çık

Darıca'da geri dönüşüm hamlesi
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, geçtiğimiz yıl Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde...

Haberi Oku