ÜÇ YILDIZ ELEKTRİK AÇILDI

Üç yıldız Elektrik Plan Proje Taahhüt Tesisat, Güzeller Mahallesi, 910 Sokakta hizmete açıldı. Ak Parti Eski ilçe gençlik kolları yöneticisi Musa Yıldız'ın ve kardeşi Yunus Emre Yıldız'ın sahipliğini yaptığı Üç Yıldız Elektrik'in açılışında Ak Parti Gebze İlçe başkanı Hasan Soba,

Gebze eski Müftüsü Arif Apaydın, Gebze ilçe yöneticisi Mustafa Çelikbilek, Murat Yelek,

Hasan Özdemir, Seyit Katipogulları, Gebze Belediye meclis üyesi Kerim Büyükgöz,

Ak Parti Eski ilçe Genclik Kollari Yöneticileri Kemal Külte, Zafer Albayrak, Cemal Kurt, Selim Karakiprik,