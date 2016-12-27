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Ulaşıma büyük yatırım!

Kocaeli’nin, sürekli artan nüfusu, sanayi kuruluşlarının çokluğu ve şehirlerarası trafiğin bağlantı noktasında olması nedeniyle ulaşım ağının verimliliği ön plana çıkıyor

Ulaşıma büyük yatırım!

27 Aralık 2016 Salı 10:00

 . Bu doğrultuda kent genelinde ulaşım hamleleri 2016 yılında da bir bir gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan bu hamlelerle transit araç trafiği sağlayan yollarla karşıya geçişleri sağlamak için birçok modern yaya üst geçitleri inşa edildi.

YOLLAR BULVARLARA DÖNÜŞTÜ

Köprü ve üst geçitlerle kentin yükünü hafifleten Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında cadde ve mahallerin yollarını modern hale getiren çalışmalar yürüttü. Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi-Eskihisar Caddesi arası bağlantı yolu, Derince 20 metrelik alternatif yol, Çayırova Bosna Caddesi üst yapı düzenlenmesi, Başiskele Yeşilkent Mahallesi Ayazma Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından vatandaşların hizmetine sunuldu.

 

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