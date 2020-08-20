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Umuttepe otoparkı yenileniyor

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü girişinde bulunan otopark, vatandaşların talebiyle genişletilip asfaltlandı

Umuttepe otoparkı yenileniyor

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:34

Umuttepe Kampüsü’nde yapılacak olan otopark çalışması 5 bin 300 metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirilecek. Çalışma kapsamında yaklaşık bin 850 ton PMT malzeme serimi yapılacak. PMT sonrası alana bin 20 ton asfalt serilecek.

 

YAĞMUR SUYU İMALATLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Üst yapı çalışmaları öncesinde alanda yağmur suyu hattı için ızgara ve baca imalatları gerçekleştirilecek. Kısa sürede bitirilmesi planlanan çalışmalar çizgi çizimleri ve çevre düzenlemeleri ile tamamlanacak.

 

HASTA YAKINLARINA VE ÜNİVERSİTEYE HİZMET VERİYOR

Umuttepe kampüsü girişinde bulunan otopark, bölgenin araç parkı ihtiyacını karşılıyor. Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ve üniversiteye gelen vatandaşlar otoparkı kullanıyor. Otoparkın büyük bölümü mevcutta asfaltlı iken asfaltsız olan kısım da kısa sürede asfaltlanarak daha konforlu hale getirilecek.

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