Vatandaşların memnuniyet ve talepleri doğrultusunda modern kapalı durakların çoğaltılması amacıyla Kocaeli genelinde benzer özellikler taşıyan yerler tespit edilerek, aynı özelliklere sahip durakların yapılmasına devam ediliyor. Kapalı modern durakların ikincisi Alikahya’da bulunan İzmit Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne yapılarak geçtiğimiz hafta faaliyete alınmıştı.
Umuttepe'ye İkinci Durak!
Büyükşehir, Umuttepe Yerleşkesi B Kapısına da kapalı modern durak inşa etti.
Vatandaşların memnuniyet ve talepleri doğrultusunda modern kapalı durakların çoğaltılması amacıyla Kocaeli genelinde benzer özellikler taşıyan yerler tespit edilerek, aynı özelliklere sahip durakların yapılmasına devam ediliyor. Kapalı modern durakların ikincisi Alikahya’da bulunan İzmit Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne yapılarak geçtiğimiz hafta faaliyete alınmıştı.