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Umuttepe'ye İkinci Durak!

Büyükşehir, Umuttepe Yerleşkesi B Kapısına da kapalı modern durak inşa etti.

Umuttepe'ye İkinci Durak!

27 Aralık 2018 Perşembe 08:33

Durak hizmetleri kapsamında 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesinin bulunduğu yerde 36 metre uzunluğunda, cep telefonları ve tabletler için ücretsiz şarj noktası ve ücretsiz Wİ-Fİ istasyonu, kent kart yükleme noktaları, otobüslerin saat ve güzergâhlarını belirten yolcu bilgilendirme ekranları, engelliler için akülü sandalye şarj ünitesi de bulunan klimalı kapalı durak hizmete sunuldu.

Vatandaşların memnuniyet ve talepleri doğrultusunda modern kapalı durakların çoğaltılması amacıyla Kocaeli genelinde benzer özellikler taşıyan yerler tespit edilerek, aynı özelliklere sahip durakların yapılmasına devam ediliyor. Kapalı modern durakların ikincisi Alikahya’da bulunan İzmit Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne yapılarak geçtiğimiz hafta faaliyete alınmıştı. 

KOÜ öğrencilerinin giriş çıkışlarında kullandığı yoğun kapılardan birisi de KOÜ Umuttepe B Kapısı. Yine benzer özelliklere sahip olan klimalı, yolcu bilgilendirme ekranlı, oturma grupları bulunan otomatik kapılı, modern kapalı duraklardan üçüncüsü bu bölgeye kuruldu. Umuttepe’nin mevsimsel şartları da düşünülerek Umuttepe B Kapısı önüne yapılan Modern Kapalı Durak öğrencilere dört mevsim rahatlık ve güven sağlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi modern kapalı durak hizmetlerinin sayısı artarak devam edecek.

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KoüModern DurakİzmitGebzeUmuttepe
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