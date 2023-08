Üniversite tercihlerinde de gençlerin yanında

Gençlerin her zaman yanında olan ve eğitim yolculuklarında ücretsiz hazırlık kurslarıyla destek veren Darıca Belediyesi, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencilerin bu süreçte doğru tercih yapmasına yardımcı olabilmek için de tercih danışmanlık hizmeti sunuyor.



DOĞRU TERCİH DESTEĞİ

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi ile birlikte Çınaraltı Meydanı’nda oluşturulan tercih çadırında öğrencilere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor. Gedik Üniversitesi ile işbirliğinde yapılan ve alanında uzman isimlerce karşılanan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sunuluyor. Gençlerin ilgileri, yetenekleri, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru şekilde yapabilmeleri için destek sağlanıyor.

600 GENÇ FAYDALANDI

İki noktada oluşturulan tercih desteği noktasına gençler oldukça yoğun ilgi gösterirken uzman rehberler, gençlere her alanda yardımcı oluyorlar. Üniversite tercih sürecinin başlamasıyla birlikte kurulan stantlara bugüne kadar 600 gencin başvurarak destek aldığı belirtildi. Uzman rehberlere diledikleri her konuda danışan gençler, doğru tercihte bulunmak için kafalarına takılan her soruyu sorarak detaylı bilgiler alıyorlar.

BAŞKAN BIYIK, GENÇLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da tercih desteği noktalarını ziyaret ederek üniversite tercihi yapan gençler ve aileleri ile sohbet etti. Gençlerin doğru kararı vermeleri için yanlarında olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gençlerimiz çok önemli bir süreçten geçiyorlar. Biz de hem onların heyecanına ortak oluyor hem de tercihlerini sağlıklı yapmaları için gayret gösteriyoruz. Eğitim yolculuklarında ücretsiz kurslarımızla onlara her zaman yol arkadaşlığı yapıyoruz. Tercih danışmanlık hizmetimizle de onların gelecekleri adına daha doğru karar alabilmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Gençlerimizin yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz” dedi.